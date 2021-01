Ferienstart in Wien und NÖ ohne Semesterzeugnis

Um einen größeren Andrang in Klassen zu vermeiden, werden die Semesterzeugnisse in diesem Jahr an den meisten Schulen erst zu Beginn des Präsenzunterrichts überreicht.

Der letzte Schultag vor Beginn der Semesterferien steht heute, Freitag, ausnahmsweise nicht im Zeichen der Zeugnisverteilung. Aufgrund der Coronapandemie soll ein größerer Andrang in den Klassen vermieden werden - die Schulnachrichten werden den Schülern daher erst am Montag und Dienstag nach den Ferien überreicht. Am 8. Februar soll die Schule wieder mit einem Schichtbetrieb beginnen, an dem sich die Schüler tageweise mit Präsenzunterricht bzw. Hausübungstagen abwechseln.

Semesterferien in Wien und NÖ beginnen meist ohne Zeugnis

Auf Wunsch ihr Semesterzeugnis schon heute abholen dürfen sich dagegen Schüler in sogenannten Übergangsklassen, die im nächsten Schuljahr häufig die Schule wechseln. Das sind die vierte Schulstufe (vierte Klasse Volksschule), die achte (vierte Klasse AHS-Unterstufe/Mittelschule/Sonderschule) sowie die neunte Schulstufe. Diese Schüler brauchen die Schulnachricht für die unmittelbar nach den Semesterferien beginnende Anmeldung an weiterführenden Schulen.