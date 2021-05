Ferienbetreuung in Wien: Eltern für Tests zuständig

Bei der Wiener Ferienbetreuung werden die Kinder nicht vor Ort getestet. Für die Testungen sind die Eltern zuständig.

Seit den Semesterferien wird jedes Kind, das am Unterricht im Klassenzimmer teilnehmen möchte, in der Schule regelmäßig per Nasenbohrer-Selbsttest getestet. Anders schaut es in Wien bei der Ferienbetreuung an Campus-Standorten oder in einem Hort aus. Betreut werden zwar auch hier nur jene Kinder, die einen negativen Corona-Test vorweisen können. Für die Testung sind aber die Eltern zuständig. Ein "Nasenbohrer"-Test vor Ort ist - anders als beim Schulbetrieb - nicht möglich.

Wiederkehr verwies auf Testangebot in Wien

Es finde an diesen Tagen kein Testen in den Schulen statt, weil dort ja auch kein Unterricht stattfinde, heißt es auf APA-Anfrage im Büro vom zuständigen Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS). Ein Antigenselbsttest wird als Zugangsberechtigung grundsätzlich nicht anerkannt. Allerdings gibt es die Möglichkeit, diesen in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem zu erfassen. Damit wird er für 24 Stunden gültig.

Es sei aber natürlich jederzeit möglich, die vielen kostenlosen Testmöglichkeiten in Wien zu nutzen - etwa Teststraßen und Testboxen mit Antigentests (48 Stunden gültig) bzw. die neuen PCR-Gurgelboxen oder das PCR-Heimtest-Progamm "Alles Gurgelt" (72 Stunden gültig). Letzteres wird dabei explizit empfohlen, stößt bei Eltern allerdings teilweise auf Datenschutzbedenken, weil dabei für ein Testzertifikat zur Identitätsfeststellung Ausweisdaten und Fotos der Testteilnehmer verarbeitet werden.

Die Regelung, dass Eltern vor der Betreuung an schulautonomen Tagen und in den Ferien für die Testung ihrer Kinder zuständig sind, sei auch nicht neu, wird gegenüber der APA betont. "Diese galt bereits während der Osterferien und dadurch konnten alle Frühlingscamps gut und sicher durchgeführt werden." Die Eltern würden vor den Ferien bzw. schulfreien Tagen einen umfassenden Elternbrief mit allen Informationen zu den Testangeboten erhalten. In den Sommerferien müssen die Kinder sich dafür am Tag vor dem ersten Betreuungstag sowie in der Mitte der Betreuungswoche testen, bei Betreuung an einem schulautonomen Tag tags davor.