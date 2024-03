Ferien-Messe 2024 in Wien: ÖAMTC warnt vor Sperre und Stau

Von Donnerstag bis Sonntag findet im Messezentrum Wien im Prater die Ferien-Messe statt. Der ÖAMTC warnt vor einem starken Zustrom, der sich auf die Verkehrslage auswirken wird.

Weiters weist der ÖAMTC darauf hin, dass die Stadionallee - die Verbindung Schüttelstraße-Meiereistraße - an Wochenenden gesperrt ist und in weiten Teilen des 2. Bezirks, wie etwa auch in der Südportalstraße, zwischen 9 und 22 Uhr eine Kurzparkzone gilt. Es wird empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.