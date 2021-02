Felbermayr: Regierung müsse sich auf Pleitewelle vorbereiten

Der aus Österreich stammende Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, sieht es als größte Aufgabe für die heimische Politik an, für Dynamik auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen.

Auch auf eine Pleitewelle müsse sie sich vorbereiten. Noch lange werde die Arbeitslosigkeit aber über jenem Niveau bleiben, das man für hierzulande gewohnt sei, sagte der Ökonom am Freitagabend in der "ZiB2". Es gehöre "viel stärker auf Qualifikationsmaßnahmen abgestellt".

Nur so könne es gelingen "das Humankapital zu erhalten, das notwendig sein wird für Wachstum in den nächsten Jahren". Die Kurzarbeit sei sinnvoll, wo sie angewandt werde brauche es aber "auch ein rettendes Ufer". Es müsse überlegt werden, was mit den Menschen geschehen solle, deren Bereiche nicht mehr so groß auferstehen würden, als sie vor der Coronakrise waren, so Felbermayr.