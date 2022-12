Feiertage und Corona: Stagnation und Unregelmäßigkeiten erwartet

Über die Feiertage und den Jahreswechsel erwarten die Modellrechner des Corona-Prognosekonsortiums eine konstante Situation in den Krankenhäusern und bei den Corona-Neuinfektionen, aber auch mögliche Unregelmäßigkeiten.

Erfahrungsgemäß komme es im Vorfeld von Weihnachtsfeiertagen und Neujahr zu vermehrten Spitalsentlassungen, hieß es in dem Mittwochs-Update. Das sei jedoch bereits in die aktuelle Vorschau übernommen worden, weshalb der erwartete Belagsstand auf den Normalstationen in Wellen verläuft, aber insgesamt stagniert.