Feiern ohne Masken, Tanzen und Trinken im Stehen: Vier Lokale in Wien geräumt

In der Nacht auf Sonntag mussten vier Lokale in Wien aufgrund der Corona-Bestimmungen geräumt werden. Die Situation sei schockierend gewesen.

In Wien mussten in der Halloween-Nacht nach Angaben Gruppe Sofortmaßnahmen der Magistratsdirektion vier Lokale wegen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen komplett geräumt werden. Hier drängten sich auch nach der festgelegten Sperrstunde die Feiernden ohne Masken aneinander - keine Abstandsregeln, Konsumation im Stehen, tanzende Gäste, kein Mund-Nasen-Schutz, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.