Favoritener "Campus Bräu" zum Wiener Bierwirt 2020 gekürt

Bei der Kür zum "Bierwirt des Jahres" fiel die Wahl in Wien dieses Mal auf das "Campus Bräu" in Favoriten.

Seit 2001 vergeben der "Wirtshausführer" und Stiegl jährlich die Auszeichnung "Bierwirt des Jahres". Der begehrte Preis für die Pflege der Bierkultur wurde heuer wieder in jedem Bundesland sowie in Südtirol an einen Gastronomen verliehen, der sich in besonderem Maß für das Kulturgetränk Bier engagiert.