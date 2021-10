Fast nur Generika auf Covid-Intensivstationen im Einsatz

Generika spielen eine wesentliche Rolle in der Behandlung von Covid-19-Intensivpatienten. Sie machen 90 Prozent der eingesetzten Medikamente aus.

Rund 90 Prozent der Medikamente für Covid-Kranke auf Intensivstationen sind Generika - also wirkstoffgleiche, aber meist günstigere Nachahmermedikamente nach Ablauf des Patentschutzes des Originalpräparats. Die am häufigsten eingesetzten Substanzgruppen sind Analgetika, Antibiotika, Anästhetika, Herztherapeutika und Magenschutz-Medikamente. Darauf wies der Generikaverband (OeGV) am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz unter anderem anhand von Daten aus Deutschland hin.