Fast kein Österreicher kann auf Smartphones verzichten

Sie brauchen kein smartes Handy beziehungsweise können auf Ihr Smartphone verzichten? Herzlichen Glückwunsch, Sie gehören zu den seltenen zwei Prozent der Österreicher.

Das Handy hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Heute besitzen neun von zehn Österreichern ein Smartphone, das ein Drittel der Nutzer auch immer im Blickfeld hat, um keine Neuigkeit zu verpassen. Zu diesen Ergebnissen kam die 20. Social Impact Studie von A1, die am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien vorgestellt wurde.