Fast erfroren: Drei Kaninchen in Wiener Park ausgesetzt

In einem Park in Wien-Penzing wurden am Dienstag vergangener Woche drei Kaninchen in einem Karton ausgesetzt und bei eisigen 2 Grad Außentemperatur ihrem Schicksal überlassen.

Wie das TierQuarTier Wien berichtet, hat zum Glück ein aufmerksamer Passant die friedfertigen Tiere gerade noch rechtzeitig entdeckt und somit vor dem sicheren Kältetod gerettet. Die ausgehungerten Kaninchen - ein Männchen und zwei Weibchen - durften schon längere Zeit vernachlässigt worden sein und wurden umgehend ins TierQuarTier Wien zur Versorgung und Pflege gebracht.

Kaninchen sich selbst überlassen: Tiere auszusetzen ist Tierquälerei

"Das Aussetzen von Tieren ist nicht nur herzlos, es fällt auch unter Tierquälerei und man macht sich durch so unmenschliches Handeln strafbar! Das Zurücklassen von hilflosen Lebewesen darf niemals eine Option sein!", betont Tierschutz-Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Bei den Häsinnen wird vermutet, dass diese Nachwuchs erwarten. Sie befinden sich derzeit deshalb in tierärztlicher Untersuchung. Für den Fall, dass sich die Trächtigkeit bestätigt, sucht das TierQuarTier Wien Pflegestellen, die bei der Aufzucht der Jungtiere behilflich sein können.

TierQuarTier informiert: Pflegestellen gesucht

Wenn Sie ein liebevolles Zuhause mit entsprechender Pflege, ausreichend Beschäftigung sowie artgerechter Erziehung bieten können, sowie aktiv mithelfen wollen ein neues Zuhause für unsere Schützlinge zu finden oder ihnen den Lebensabend so schön wie möglich zu gestalten, melden Sie sich bitte unter +43 1 7341102-113 oder pflegestelle@tierquartier.at. Alle Infos dazu finden Sie auch unter www.tierquartier.at