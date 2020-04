Fast 900.000 Arbeitnehmer in Österreich von Kurzarbeit betroffen

In Österreich sind immer mehr Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen. Aktuell sind fast 900.000 Arbeitnehmer in Kurzarbeit.

Kurzarbeit ist weiter stark gefragt. Vorige Woche kamen Anträge für 270.000 Arbeitsplätze dazu. In Summe lagen am Freitag (17.4.) 63.189 bewilligungsfähige Anträge auf Kurzarbeit für 871.039 Stellen vor, das entspricht einer Erhöhung um fast die Hälfte gegenüber dem Freitag davor (608.000 Jobs). Dazu kamen laut Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) noch 15.663 Anträge mit fehlenden Daten.

Kurzarbeit: Bewilligtes Geld wird vermutlich nicht ausreichen

Wien ist Spitzenreiter bei Kurzarbeitsanträgen

Das AMS Wien wies in einer Aussendung am Montag darauf hin, dass am Samstag 10.000 Projekte und damit gut die Hälfte der Anträge genehmigt waren. Unternehmen müssten auch keine Abänderungsanträge stellen, wenn nun mehr gearbeitet werde als ursprünglich geplant. Solange der Ausfall der Arbeitszeit zwischen 10 und 90 Prozent liege und am Ende korrekt abgerechnet werde, gebe es keine Probleme.