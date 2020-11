Am Sonntag gab es fast 5.000 neue Corona-Fälle in Österreich.

Fast 5.000 neue Corona-Fälle am Sonntag in Österreich

Am Sonntag wurden 4.956 neue Corona-Fälle in Österreich registriert. Bisher sind österreichweit 1.130 Personen an den Folgen der Virus-Erkrankung gestorben.

Nach der Verkündung des zweiten Lockdowns in Österreich waren die Corona-Zahlen weiter im Steigen begriffen. Vor allem der von der Regierung befürchtete Anstieg der Anzahl der Menschen in Spitalsbehandlung hat sich bewahrheitet. Am Sonntag waren 1.948 wegen Covid-19 im Krankenhaus, davon 291 auf der Intensivstation, verkündeten Gesundheits- und Innenministerium. 4.956 hatten sich innerhalb eines Tages neuinfiziert.

Höchster Sonntagswert: 4.956 Neuinfektionen in Österreich

Das bedeutet, dass innerhalb von 24 Stunden 145 Menschen mehr in krankenhäusliche Behandlung mussten, bei den Intensivpatienten hat sich die Zahl um 26 Patienten erhöht. 1.130 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie in Österreich an oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr). Das sind von Samstag auf Sonntag 21 Menschen mehr.

Derzeit laborieren demnach 39.415 Menschen an einer Coronavirus-Infektion. Bisher haben sich 109.881 Menschen angesteckt, 69.336 sind wieder genesen.

Bisher wurden österreichweit 2.232.735 Tests durchgeführt, die meisten in Wien. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden waren es 28.742 in ganz Österreich. Die österreichische Bundesregierung erwartet sich in zehn bis 14 Tagen eine Entspannung der Situation durch den zweiten Lockdown.

Die Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 160

Kärnten: 244

Niederösterreich: 734

Oberösterreich: 1.198

Salzburg: 349

Steiermark: 528

Tirol: 474

Vorarlberg: 398

Wien: 871