Fassade fertig saniert: So sieht das Wiener Rathaus jetzt aus

Die Sanierung der Natursteinoberfläche war vor mehr als zehn Jahren gestartet worden. Hier finden Sie Bilder des Wiener Rathauses vom Donnerstag, 21. September.

Wiener Rathaus: Fassade fertig renoviert

Wie die zuständige Stadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Donnerstag erläuterte, wurde bei keinem anderen der großen Ringstraßenbauten so viel Naturstein verwendet. Dieser war 130 Jahre der Witterung ausgesetzt, was deutliche Spuren an der Fassade bzw. den Skulpturen und Reliefs hinterlassen hat.