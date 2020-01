Fashion Outlet in der Wiener Millennium City lädt zur Schnäppchenjagd

Beim Fashion Outlet verwandelt sich die Millennium City zwei Tage lang in ein Paradies für Schnäppchenjäger und Fashionistas.

Am 24. und 25. Jänner lädt die Wiener Millennium City zur Eröffnung des Fashion Outlet. Obendrein gibt es eine kostenlose Beauty-Lounge in Kooperation mit DM, junge Mode aus Österreich, Schmuck, Pflegeprodukte von ROMA Friseurbedarf und vieles mehr zu unwiderstehlichen Preisen.

Am Freitag von 10.00 bis 20.00 Uhr und am Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr kann man gemeinsam mit angesagten Bloggern und Designern im Fashion Outlet stöbern. Angekündigt haben sich unter anderem Moderatorin Cathy Zimmermann, Model Bianca-Olivia Konarzewski, Curvy-Model Costina Ana-Maria Munteanu, Des & Jen, Patrik J. Plenk, pineapplesandwine, Leni Gruber, Raphaela Fuchs von heartblood, The Cosmopolitas, Tin(er)a, inadieringer und ALISA. In der Beauty-Lounge geben soniaheartsfashion und Dzeni von inspiredbydzeni Beauty-Tipps.