Fashion Flash: Marx Halle in Wien wird zum Pop-Up Outlet

Am 10. und 11. Jänner wird die Marx Halle in Wien wieder zum Pop-Up Outlet. Schuh-, Taschen- und modebegeisterte Fashionistas dürfen sich auf zwei Tage im Shopping-Paradies freuen.

Der Fashion Flash ist zurück in Wien und geht am 10. und 11. Jänner über die Bühne. „Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit den Kundinnen aus Wien“, so Ole Schneikart einer der beiden Geschäftsführer der F&P Stock Solution GmbH, dem Unternehmen hinter „Fashion Flash“. Bereits seit 2015 gibt es das Pop-Up Shopping Event für Frauen in Deutschland und nun auch wieder in Österreich.

Taschen, Schuhe und Kleidung beim Fashion Flash in Wien

In der Marx Halle soll es am Wochenende nicht nur eine entspannte Shopping-Atmosphäre geben, sondern auch Rabatte bis zu 70 Prozent.

Auf über 3.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche finden sich Schuhe in den Größen 36-42, Handtaschen in allen Variationen und Farben und Gewand von zahlreichen Topmarken. Ziel ist es, dass jede Frau mindestens ein passendes Stück für sich findet. Wie sie das machen ist ein „theoretisch ganz simples aber praktisch sehr aufwendiges Konzept“, sagt Julius Göllner, einer der Geschäftsführer der F&P Stock Solution GmbH, dem Unternehmen hinter “Fashion Flash“. „Mit jedem verkauften Paar rückt ein anderes nach - so gewährleisten wir, dass immer eine große Auswahl vorhanden ist“, so Göllner.

Sekt, Süßigkeiten und Musik beim Shoppen in der Marx Halle in Wien

Der Fashion Flash soll durch stimmungsvolle Musik, kostenlosen Sekt und Süßigkeiten zu einem besonderen Shopping-Erlebnis werden. Mit dabei sind auch zahlreiche Kooperationspartner aus dem Food, Beauty und Health Bereich.

Vorab lohnt sich auch ein Besuch auf der Facebook-Veranstaltungsseite. Hier können zusätzliche Rabatte über Gewinnspiele und Gutscheinverlosungen ergattert werden.

Kostenlose Tickets für das Fashion Flash in Wien

Die Anmeldung zum Event erfolgt vor dem Eventstart online unter www.fashion-flash.de/tickets. Für die spontanen Shopperinnen werden an den Veranstaltungstagen direkt am Eingang kostenlose Tickets ausgestellt.

Der Fashion Flash findet am 10. und 11. Jänner jeweils von 9 bis 19 Uhr in der Marx Halle in Wien statt.