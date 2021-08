Fans bejubeln Österreichs Medaillen-Trio bei Ankunft in Wien

Auf dem Schwechater Flughafen wurde es laut, als jubelnde Fans und Live-Musik für gebührenden Empfang sorgten: Aus der Austrian-Maschine stiegen mit Michaela Polleres, Shamil Borchashvili und Magdalena Lobnig gleich drei ÖOC-Medaillengewinner.

Silbermedaillengewinnerin Polleres, Judo-Kollege Borchashvili und Einer-Ruderin Lobnig, die jeweils Bronze gewonnen hatten, führten den Zug mit insgesamt 20 Olympia-Sportlerinnen und Sportler an.

Olympia-Athleten in Wien empfangen

Das fünfköpfige Ensemble der Gardemusik des österreichischen Bundesheers spielte "We are the Champions" von Queen, und das Trio strahlte. "Es ist unfassbar schön zu sehen, wie sich hier alle mit uns freuen, ich bin sprachlos über diesen riesigen Empfang und sehr glücklich, dass meine komplette Familie und eigentlich fast die ganze Gemeinde da ist", rang Polleres, die beim stürmischen Empfang durch ihre Familie Freudentränen vergossen hatte, nach Worten.