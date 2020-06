Familienstreit in Wien-Ottakring: Frau und Baby verletzt

Am Sonntag kam es in der Friedrich-Kaiser-Gasse in Wien-Ottakring zu einem Familienstreit. Dabei wurde eine Frau und ihr 8 Monate altes Baby verletzt.

Gegen 23.30 Uhr wurde ein Zeuge auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer Frau auf offener Straße aufmerksam. Deshalb verständigte er den Polizeinotruf. Am Einsatzort trafen die Beamten auf eine am Boden liegende, schreiende Frau und zwei Männer in unmittelbarer Nähe.

Familienstreit: Männer wollten Frau in Auto zerren

Die 28-jährige Frau gab an, sie hätte sich geweigert zu dem Bruder ihres Ehemannes mitzufahren und sei deshalb aus dem gemeinsamen PKW geflüchtet. Den 8 Monate alten Säugling habe sie mitgenommen. Daraufhin hätten ihr 26-jähriger Ehemann und dessen 34-jähriger Bruder versucht, sie in den Pkw zurück zu zerren. Zuvor wurde der Säugling wieder ins Fahrzeug gesetzt. Die beiden Männer bestritten, die Frau angegriffen zu haben. Die Frau hatte jedoch Verletzungen im Oberkörperbereich. Das Kind war augenscheinlich nicht verletzt.

Die Frau und der Säugling wurden ins Spital gebracht, die Männer auf freiem Fuß angezeigt. Darüber hinaus wurde gegen die Männer ein vorläufiges Betretungsverbot ausgesprochen. Das Jugendamt (MA 11) wurde über den Vorfall informiert.

Baby wurde bei Vorfall verletzt

Laut Auskunft der Berufsrettung Wien konnte im Zuge einer Untersuchung bei dem Säugling auch eine leichte Verletzung im Oberkörperbereich festgestellt werden. Der genaue Hintergrund für die Auseinandersetzung konnte von der Polizei nicht eruiert werden. Weitere Ermittlungen laufen.