In Wien-Margareten kam es zu einem wilden Handgemenge. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

In Wien-Margareten kam es zu einem wilden Handgemenge. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

Familienstreit in Wien-Margareten endete in wilder Schlägerei

Die Mitglieder zweier Familien haben sich in der Nacht in Wien-Margareten zur Aussprache getroffen, weil sie die Rückgabe eines Mobiltelefons klären wollten. Dies endete in einer wilden Schlägerei.

Wie oft in derartigen Fällen ging das nicht gut aus: Laut Polizeisprecher Mattias Schuster, der damit einen Bericht der Online-Präsenz der Gratiszeitung "Heute" bestätigte, eskalierte das Gespräch. Die Differenzen wurden mit Fäusten und Tritten geklärt, sieben Anzeigen und zwei Verletzte lautete die Bilanz.

Zwei Personen in Wien kamen mit Prellungen ins Krankenhaus

Das Treffen fand gegen 23.30 Uhr in der Schönbrunner Straße statt. Hintergrund dürfte gewesen sein, dass ein Mann der einen Familie zärtliche Bande mit einer Frau der anderen Familie gesponnen hatte, dies aber auseinandergegangen war. Letztlich sollte nur mehr geklärt werden, wie das Mobiltelefon wann und unter welchen Konditionen zurückgegeben werden sollte.

Es entwickelte sich ein "chaotisches Handgemenge", so Schuster. Zwei Beteiligte, laut "Heute" unter Berufung auf die Berufsrettung ein 19- und ein 43-Jähriger, kamen mit Prellungen in ein Krankenhaus. Sieben Menschen wurden angezeigt.