Familienstreit in Wien 15: Mann bedrohte Frau mit Messer

Die Wiener Polizei musste am Montagmorgen wegen eines Familienstreits in Wien-Fünfhaus ausrücken. Der Verdächtige war dabei nicht mehr anwesend, stellte sich später jedoch selbst.

Bei einem Familienstreit in einer Wohnung in der Hütteldorfer Straße in Wien-Fünfhaus soll ein 31-jähriger Türke eine 24-jährige Frau mit einem Messer bedroht haben. Der Streit endete, nachdem der Tatverdächtige die Wohnung verlassen hatte.