Familienstreit eskalierte: Alkoholisierter Bruder attackierte und würgte Schwester in Wien-Landstraße

Am Donnerstag eskalierte ein Streit zwischen zwei Geschwistern in der Rüdengasse in Wien-Landstraßen. Ein 22-Jähriger attackierte und seine Schwester und drohte ihr mit dem Umbringen.

Die Polizei wurde am 14. März 2019 gegen 23:30 Uhr alarmiert, da ein 22-jähriger Mann seiner 19-jährigen Schwester (beide slowenische Staatsbürger) attackierte. Die beiden begannen zunächst den Streit, weil sie den Wohnungsschlüssel verloren hatte. Die Auseinandersetzung eskalierte jedoch, der Tatverdächtige rastete komplett aus und warf Gegenstände (Bekleidung und Dekoration) durch die Wohnung. Im Zuge des Streits trat er auch eine Kastentüre ein.

Plötzlich begann er seine Schwester mit Schlägen und Tritten zu attackieren und würgte sie, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Zeugen, die den lautstarken Streit gehört hatten, verständigten daraufhin die Polizei. Beamte nahmen den Tatverdächtigen fest, zeigten ihn wegen Körperverletzung an und sprachen ein Betretungsverbot aus.