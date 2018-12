Familienmitglieder in NÖ erschossen: Obduktion angeordnet

Am Donnerstag soll ein 54-Jähriger drei Verwandte im Bezirk Mistelbach mit einem Schrotgewehr erschossen haben. Die Obduktion der Opfer wurde angeordnet.

Nach einer Bluttat am Donnerstag im Bezirk Mistelbach hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg die Obduktion der drei Opfer angeordnet. Jener 54-Jährige, der seinen Bruder, seinen Vater und seine Stiefmutter mit einem Schrotgewehr erschossen haben soll, soll am Freitag im Beisein eines Rechtsanwalts einvernommen werden.

Eine Zeugin hatte die Polizei am Donnerstag gegen 14.00 Uhr alarmiert, weil sie einen lauten Knall gehört hatte. Der 54-Jährige ließ sich widerstandslos mitnehmen. Laut Medienberichten soll es Erbschaftsstreitigkeiten in der Familie gegeben haben.

Tatortarbeit dauerte an

Nach der Bluttat auf einem Anwesen im Bezirk Mistelbach vom Donnerstagnachmittag dauerte die Tatortarbeit am Freitag unverändert an. Die Einvernahme des Beschuldigten im Beisein eines Rechtsanwalts stand weiterhin aus, sagte Polizeisprecher Heinz Holub am späten Vormittag auf Anfrage.