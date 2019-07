Familienfest der ÖVP: "Scheineinladungen" für FPÖ-Minister

Der Streit rund um das ÖVP-Familienfest in Wien geht weiter. Die FPÖ behauptet, die Einladungen waren nur zum "Schein" gewesen.

Der Streit um das von ÖVP-Ministerien am 1. Mai im Schlosspark Schönbrunn in Wien veranstaltete Familienfest geht weiter. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker erklärte in einer Presseaussendung, dass die Einladungen der FPÖ-Minister zu dem Fest reine "Scheineinladungen" gewesen seien und distanzierte sich damit von der ÖVP-dominierten Veranstaltung.

FPÖ-Minister wurden nur zum Schein eingeladen



Den Veranstaltern sei bewusst gewesen, dass am selben Tag die traditionelle 1. Mai-Feier der FPÖ in Linz stattfinde. "Die FPÖ-Minister wurden also eingeladen, als feststand, dass keiner kommen kann", so Hafenecker am Donnerstag.