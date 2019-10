Falter: Wiener Justizwachebeamter soll Insassen misshandelt haben

Das Wiener Wochenmagazin "Falter" berichtet von Anzeigen gegen einen Justizwachebeamten, der in der Wiener Anstalt Mittersteig sowohl psychische als auch körperliche Gewalt gegen Insassen ausgeübt haben soll. Laut Innenministerium seien die Vorwürfe bereits "teilweise widerlegt".

Das Wiener Wochenmagazin "Falter" hat in seiner neuen Ausgabe (Mittwoch) von Vorwürfen gegen einen Justizwachebeamten der Justizanstalt (JA) Mittersteig in Wien berichtet. Der Mann wurde demnach von einem Beamten und der Anstaltsleiterin angezeigt, weil er psychisch kranke Insassen misshandelt haben soll. Laut Justizministerium wurden diese Vorwürfe jedoch "bereits teilweise widerlegt".

Körperliche und auch psychische Gewalt

Der "Falter" zitiert aus dem Schreiben vom 15. September des Revierinspektors, dass seitens des Justizwachebeamten - der in dem Bericht als "Inspektor X" bezeichnet wird - nicht nur gelegentliche "körperliche Gewaltübergriffe" verzeichnet wurden. Es sei auch ein "undurchdringbares System an Unterdrückung und auch psychischer Gewalt", ein "Kreislauf aus Einschüchterung, Angst vor Repressalien und längerer Anhaltung" geschaffen worden sei. "Betroffene Insassen, aber auch jene, die Wahrnehmungen gemacht haben, werden von X eingeschüchtert, um zu verhindern, dass Meldungen oder Anzeigen gelegt werden", hieß es weiter. Die Anstaltsleiterin der JA Wien Mittersteig habe das Schreiben mit den Vorwürfen umgehend an die Oberstaatsanwaltschaft weitergeleitet.