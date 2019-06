Erhielt "Falter" gefälschte ÖVP-Mails zur Ibiza-Affäre?

Am Montag sorgte ein Tweet der "Falter"-Redakteurin Barbara Toth für Verwirrung. Darin gab sie bekannt, dass ihr die gefälschten E-Mails der ÖVP zur Causa Ibiza zugespielt wurden, was danach aber von Chefredakteur Florian Klenk wieder dementiert wurde.

Verwirrung um Tweet zu ÖVP-Mails

Sie habe, nachdem sie ihr zugespielt worden waren, lediglich "pro forma" bei den genannten Politikern nachgefragt. Diese hätten gesagt, "das Ganze ist unecht", so Toth am Montag auf Twitter: "Normalerweise ein Fall für den Mistkübel." Kurz und ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer hätten aber aus "so etwas einen 'Skandal'" gemacht und eine Pressekonferenz dazu gegeben.