Falstaff: Wiens beste Heurigen und Buschenschanken gekürt

Die Weinkultur hat in Österreich Tradition - nicht nur in Wien liebt man Heurigen und Buschenschank ©Pixabay (Sujet)

Heurigenkultur und Weingenuss erfreuen sich in Österreich ungebrochener Beliebtheit. Die Falstaff Heurigen Trophy wurde nun an all jene Betriebe vergeben, die bei Essen, Wein, Ambiente und Service am besten punkten.

Wie beliebt hierzulande Heurigen sind, belegen auch die mehr als 25.000 Votings zu gut 1500 Heurigen und Buschenschanken, die die Falstaff-Redaktion heuer erhalten hat – bewertet wurden die Kategorien Essen, Wein, Ambiente und Service.

470 Betriebe unter die Lupe genommen und bewertet

Den Beschreibungen und Bewertungen der besten 470 Betriebe liegt also ein demokratischer Prozess zugrunde und nicht bloß eine Bewertung von einzelnen Kritikern. Eine Listung der rund 1.100 besten Heurigen und Buschenschanken ist auf der Falstaff-Website www.falstaff.at und in der FALSTAFF Heurigen-App zu finden. Der Falstaff Heurigenguide 2020 mit allen Bewertungen erscheint online auf falstaff.com/heurigenguide2020.SI

Sieger nach Punkten: Diese Heurigen sind am beliebtesten

Neben Wiens Platzhirsch aus Stammersdorf, dem »Heurigen Wieninger«, und dem ebenfalls als Titelverteidiger im Guide agierenden Josef Lentsch mit seiner »Podersdorfer Weinstuben« im Burgenland, gibt es auch zwei neue Bundesland-Sieger. Der »Winzerhof Dockner« in Höbenbach in NÖ erhielt mit 96 Punkten die gleiche Traum-Benotung wie Schweinsbraten- und Magnum-Meister Bernd Pulker. Auch in der Steiermark steht mit dem »Stupperhof« ein neuer Name an der Spitze. Doch damit nicht genug, die Steiermark kann mit Tamara Kögl auch die Heurigenwirtin des Jahres zu stellen. Über die Auszeichnungen in den Kategorien »beste Küche« und »bester Wein« dürfen sich 2020 der »Heurige Musser« in Niederösterreich, sowie der »Heurige Wieninger« aus Wien freuen.

Heurigen-Sterben ist kein Thema

Eine weitere, sehr erfreuliche Erkenntnis: Es gibt kein Heurigen-Sterben! Ganz im Gegenteil: Viele Familien in Niederösterreich, Wien, dem Burgenland und der Steiermark entschließen sich vielmehr dazu, historische Gebäude mit neuem Leben und den kulinarischen Bezugsrahmen »Heurigen« mit neuen Gerichten zu füllen. Der »Falstaff-Newcomer 2020«, das Heurigen-Projekt »The Quarter« von Paradewinzer Erich Scheiblhofer in Andau im Seewinkel, signalisiert diesen Anspruch schon im Namen und serviert ein »Best of« Seewinkler Top-Produzenten wie Hautzinger, Stekovics oder Karlo.

Per Falstaff Heurigen App rasch finden, wo "ausg'steckt" ist

Die FALSTAFF Heurigen-App ist mit den neuen Inhalten upgedatet und bietet wie bisher einen raschen Überblick über rund 1400 Heurigen und Buschenschanken. In Zeiten wie diesen, wo der Heimaturlaub großgeschrieben wird, ist die Funktion »In meiner Nähe und jetzt geöffnet« natürlich für Urlauber und Ausflügler besonders praktisch, denn nur jene Betriebe, die auch tatsächlich »ausg‘steckt« haben, werden angezeigt – wahlweise in einer Liste oder gleich auf einer interaktiven Karte.

Das sind die besten Heurigen in Wien

DIE TOP-BETRIEBE IN WIEN

1. Heuriger Wieninger, 95 Falstaff-Punkte, 1210 Wien

1. Heuriger Edlmoser, 95 Falstaff-Punkte, 1230 Wien

2. Helmut Krenek am Weingut Göbel, 94 Falstaff-Punkte,1210 Wien

2. Buschenschank Wieninger am Nussberg, 94 Falstaff-Punkte, 1190 Wien

3. Bioweinbau und Buschenschank Obermann, 1190 Wien

4. Buschenschank in Residence, 92 Falstaff-Punkte, 1190 Wien

5. Weingut & Heuriger Christ, 91 Falstaff-Punkte, 1210 Wien

6. Mayer am Pfarrplatz, 90 Falstaff-Punkte, 1190 Wien

6. Weingut und Buschenschank Wailand, 90 Falstaff-Punkte, 1190 Wien

6. Buschenschank Mayer am Nussberg, 90 Falstaff-Punkte, 1190 Wien

Falstaff Heurigen Trophy: Die Sieger nach Kategorien

DIE KATEGORIESIEGER

Aus den Besten der Besten wurden von der FALSTAFF Redaktion folgende Sieger in den verschiedenen Kategorien gekürt:

Heurigenwirtin des Jahres: Tamara Kögl, Weingut Kögl, Steiermark

Beste Küche: Heuriger Musser, Niederösterreich

Bester Wein: Heuriger Wieninger, Wien

Schönste Aussicht: Weingut Repolusk, Steiermark & Weingut Wailand, Wien

Schönstes Ambiente: Heuriger Artner, Niederösterreich

Klassisch/Urig: Heuriger Kroiss, Wien

Neueröffnung des Jahres: The Quarter, Burgenland

DIE BUNDESLANDSIEGER

Wien: Heuriger Wieninger, 95 Falstaff-Punkte

Heuriger Edlmoser, 95 Falstaff-Punkte

Niederösterreich: Pulker’s Heuriger, 96 Falstaff- Punkte

Winzerhof Familie Dockner, 96 Falstaff-Punkte

Burgenland: Wachter- Wiesler, 94 Falstaff-Punkte

Podersdorfer Weinstube, 94 Falstaff-Punkte

Steiermark: Polz Buschenschank, 95 Falstaff-Punkte

Domaines Kilger Stupperhof, 95 Falstaff-Punkte

Weingut Krispel, 95 Falstaff-Punkte

Gesamtsieger: Beste Heurige des Landes sind in Niederösterreich

DIE NATIONALEN TOP PLATZIERUNGEN

Der österreichische Gesamtsieg geht auch in diesem Jahr wieder nach Niederösterreich; diesmal ist es gleich ein Doppelschlag: Sowohl Pulkers Heuriger in Rührsdorf als auch der Winzerhof in Höbenbach um Familie Dockner freuen sich über beeindruckende 96 Falstaff-Punkte und völlig verdiente vier Falstaff Weintrauben.

1. Pulker’s Heuriger, 96 Falstaff-Punkte, 3602 Rührsdorf (NÖ)

1. Winzerhof Familie Dockner, 96 Falstaff-Punkte, 3508 Höbenbach (NÖ)

2. Polz Buschenschank, 95 Falstaff-Punkte, 8472 Strass (ST)

2. Weinbeisserei Hager, 95 Falstaff-Punkte, 3562 Mollands (NÖ)

2. Heuriger Wieninger: 95 Falstaff-Punkte, 1210 Wien (W)

2. Domaines Kilger Stupperhof: 95 Falstaff-Punkte, 8442 Kitzeck (ST)

2. Artner - Heuriger im alten Bauernhof: 95 Falstaff-Punkte, 2465 Höflein (NÖ)

2. Heuriger Edlmoser, 95 Falstaff-Punkte, 1230 Wien (W)

2. Weingut Krispel – Gutsheuriger, 95 Falstaff-Punkte, 8345 Straden (ST)

Falstaff kürt die Crème de la crème der Kulinarik

Falstaff ist mit einer Auflage von ca. 140.000 Stück das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. falstaff.at ist das reichweitenstärkste Wein- und Genussportal Österreichs und verzeichnet pro Monat rund 800.000 Besuche und 2,5 Millionen Seitenaufrufe (laut unabhängiger ÖWA-Messung, Dezember 2019).