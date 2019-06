Zahl der Wiener Heurigen geht zurück

Die Zahl der Heurigen ist in den Jahren auf rund 100 geschrumpft.

Die Heurigen in Wien haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Auch die Zahl ist stark zurückgegangen, von einem Heurigensterben will die Landwirtschaftskammer allerdings nicht sprechen.

Die Zahl der Heurigen in Wien geht zurück, trotz allem sind die Weinbaufläschen in Wien gleich geblieben. Das Trinken und Speisen unter Weinreben ist nach wie vor bei Jung und Alt beliebt.

In den 70er Jahren gab es noch rund 300 Betriebe. In den vergangenen Jahren sind diese auf 100 geschrumpft. Gründe dafür gibt es einige: Die Registrierkassenpflicht, Fachkräftemangel und die Ansprüche der Kunden sind gestiegen.

Viele Betriebe sind mehr zu einem Restaurantbetrieb geworden, zum Leid vieler Wirte.