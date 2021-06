Falscher "Wiener Polizist" entlockte betagten Grazern mit Unfalltrick Geld

Wenn man glaubt, die Polizei aus Wien am Hörer zu haben: In Graz ist nach längerer Zeit wieder ein betagtes Ehepaar (94 bzw. 80 Jahre alt) auf den Unfalltrick hereingefallen.

Beim Unfalltrick wird den Opfern per Telefon vorgemacht, Angehörige hätten einen Verkehrsunfall verursacht, es müsse eine Kaution bezahlt werden, sonst wanderten diese ins Gefängnis. Das Ehepaar übergab einer "Botin" Geld. Bei einem anderen Versuch ging eine 80-jährige Grazerin am Montag nicht auf die Forderungen ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.