Falsche Polizisten wollten Wiener mit "Kautions-Trick" Geld entlocken

Am Dienstag wurde ein 75-Jähriger Opfer von Trickbetrügern. Die Männer gaukelten dem Pensionisten einen Autounfall der Tochter vor, weswegen eine "Kaution" zu zahlen wäre.

Betrüger gaben sich am 12. November gegen 11.40 Uhr am Telefon gegenüber einem 75-jährigen Mann als Polizisten aus und täuschten vor, dass die Tochter in einen Autounfall verwickelt sei. Nun sei, so die Forderung am Telefon, eine "Kaution" zu zahlen.