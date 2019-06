Falsche Installateure suchten 86-jährigen Wiener heim

Ein 86-jähriger Wiener erhielt am Montagvormittag unliebsamen Besuch. Zwei Männer gaben sich ihm gegenüber als Installateure aus und führten offenbar Illegales im Schilde.

Zwei Betrüger haben einem 86-Jährigen am Montagvormittag 100 Euro abgenommen. Der 24-jährige Türke und sein 42-jähriger österreichischer Komplize hatten sich dem Betroffenen gegenüber als Installateure ausgegeben und behauptet, ja schon öfters bei ihm gearbeitet zu haben, woraufhin dieser ihnen Zutritt zu seiner Wohnung in Wien-Währing gewährte, berichtete die Polizei am Dienstag.