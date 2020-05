Falsche Drogen: Jugendliche attackieren Dealer in Wien

Weil er ihnen falsche Drogen verkauft hat, sollen drei Jugendliche am Sonntagabend einen 18-Jährigen attackiert und leicht verletzt haben. Die Beteiligten wurden angezeigt.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Anton-Baumgartner-Straße in Wien-Liesing konnten am Sonntagabend zwei junge Männer im Alter von 16 und 20 Jahren und eine 17-Jährige bei einer Sofortfahndung wegen einer Körperverletzung in der Nähe des Elisabeth-Berger-Wegs anhalten. Die drei Jugendlichen stehen im Verdacht, einen 18-Jährigen attackiert und leicht verletzt zu haben.