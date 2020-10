Falschaussage beim U-Ausschuss: NEOS zeigen Glatz-Kremsner an

Der Casinos Austria-Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner droht nach den am Mittwoch bekannt gewordenen Ermittlungen der WKStA wegen Falschaussage weiteres Ungemach - diesmal von den NEOS.

Glatz-Kremsner leugnete Gespräche mit Strache über "das Thema Sidlo"

Dort verneinte Glatz-Kremsner, die am 10. September als Auskunftsperson geladen war, bewusst, je mit dem ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache über "das Thema Sidlo" gesprochen zu haben. Ein nun vorliegender SMS-Verkehr zeige aber Gegenteiliges. Auch die WKStA ermittelt in diesem Punkt - und einigen anderen - wegen des Verdachts der Falschaussage. Glatz-Kremsner habe bei ihrer Zeugenaussage am 29. Juni 2020 vor der WKStA ebenfalls falsche Angaben gemacht, so der Verdacht.