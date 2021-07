Fall Leonie: U-Haft für drei Verdächtige verlängert

Die U-Haft für die drei Verdächtigen im Fall Leonie wurde um weitere vier Wochen verlängert. Währenddessen läuft die Fahndung nach dem vierten Verdächtigen weiter.

Im Zusammenhang mit der am 26. Juni in Wien-Donaustadt getöteten 13-Jährigen hat das Landesgericht für Strafsachen am Freitag über drei Tatverdächtige die U-Haft um weitere vier Wochen verlängert. "Die Haftgründe bleiben aufrecht", teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA mit.