Faking Bullshit - Kritik und Trailer zum Film

In der deutschen Provinz geht die Kriminalität gegen Null. Eigentlich eine gute Nachricht, nicht aber für die Polizisten Deniz, Rocky, Netti und Hagen. Denn weil es nicht genug Arbeit für die Gesetzeshüter gibt, soll ihre Polizeiwache aufgelöst werden. Eine Katastrophe, die die Vier nicht so einfach hinnehmen wollen. Ihr Plan: Wenn die Verbrecher einen Bogen um die Kleinstadt machen, dann helfen sie der Kriminalität eben selbst auf die Sprünge.

Faking Bullshit - Kurzinhalt zum Film

Die Polizisten Deniz (Erkan Acar), Rocky (Adrian Topol), Netti (Sanne Schnapp) und Hagen (Alexander Hörbe) haben ein Problem: In ihrem Nest gibt es keine Kriminalität. Daher versuchen die Ermittler mit allen Mitteln, die Schließung ihrer Provinzdienststelle zu verhindern. Sie schrecken vor nichts zurück und stiften sogar den Obdachlosen Klaus (Bjarne Mädel) zu Straftaten an.

Eine Konstellation, die auf einen vergnüglichen Kinoabend hoffen lässt. Doch leider kann der Film diese Erwartungen nicht erfüllen. Im Gegenteil. Das Werk zieht sich ziemlich in die Länge - ganze 103 Minuten lang. Und das, obwohl schnell klar ist, wie die Geschichte laufen wird. Ausgerechnet die Frau, die Deniz abends in der Bar angräbt, entpuppt sich am nächsten Morgen als Polizeikollegin aus Düsseldorf.

Faking Bullshit - Die Kritik

Dass Frauen in dem Film als Objekte für Sexfantasien herhalten müssen und die Handlung im Wesentlichen von Männern vorangetrieben wird, die obendrein dreckige Witze reißen, tut ein Übriges. Alles Ironie? Kann sein, wirklich zu erkennen ist das jedoch nicht und so reiht sich "Faking Bullshit" in die Reihe deutscher Komödien ein, deren schenkelklopfenden Humor man eigentlich längst in der Klamottenkiste vermutete.