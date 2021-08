Am Wiener Reumannplatz ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall.

Fahrzug geriet nach Unfall am Wiener Reumannplatz in Brand

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall am Wiener Reumannplatz. Als ein Fahrzeug in Brand geriet, griffen Polizisten und Passanten zu Feuerlöschern, um die Flammen einzudämmen.

Am Donnerstagnachmittag kolliderten zwei Fahrzeigen im Kreuzungsbereich der Buchengasse mit der Herndlgasse am Reumannplatz in Wien-Favoriten miteinander.

Polizisten und Passanten versuchten Fahrzeugbrand zu löschen

Durch den Zusammenstoß begann ein Fahrzeug zu brennen. Durch die eintreffenden Polizisten wurde der Brand, mit Unterstützung von Passanten, die Feuerlöscher zur Verfügung stellten, bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien unter Kontrolle gehalten. Die Berufsfeuerwehr löschte im Anschluss den Brand.

20-Jährige bei Unfall am Wiener Reumannplatz leicht verletzt

Eine 20-jährige Lenkerin wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.