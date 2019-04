Fahrzeugkontrolle: Lenker seit zwei Jahren mit gefälschtem Führerschein unterwegs

In der Nacht auf Samstag führten Beamte eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle in der Raxstraße durch. Ein 21-Jähriger ist dabei ohne Lenkberechtigung mit einem gefälschten Führerschein unterwegs gewesen.

Am 6. April um 2.45 Uhr führten Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle im Bereich der Raxstraße in Wien-Favoriten durch. Ein 21-jähriger Österreicher wies dabei einen polnischen Führerschein und einen Bescheid der polnischen Behörde vor. Ein Polizist, der auch die polnische Sprache beherrscht, überprüfte die Dokumente. Dabei bemerkte er sofort, dass sie gefälscht waren. Neben grammatikalischen Fehlern waren auch Buchstaben, die es in dieser Schreibweise in der polnischen Sprache nicht gibt, enthalten. Außerdem war das Dokument mit einem Stempel unterfertigt, der angeblich vom polnischen Präsidenten stammt. Die Unterschrift beinhaltete jedoch nicht den richtigen Namen.