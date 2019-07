Fahrzeugkontrolle in Wien-Rudolfsheim: 25-Jähriger schlägt auf Polizist ein

Am Montag wollten Beamte einen 25-Jährigen kontrollieren, nachdem er mit seinem Fahrzeug mehrere Übertretungen begangen hatte. Der 25-Jährige beschimpfte bei der Kontrolle die Beamten und schlug schließlich auch auf einen der Polizisten ein.

Gegen 14.30 Uhr wollten Beamte einen 25-jährigen Mann in der Löhrgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus kontrollieren, da er zuvor mit seinem Fahrzeug mehrfach Verwaltungsübertretungen gesetzt hatte.

Wien 15: Mann schlug auf Polizisten ein

Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle begann der 25-jährige Österreicher die Polizisten laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer "in herabwürdigender Weise" zu beschimpfen. In weiterer Folge wollte er den Anhalteort verlassen. Als ihn die Beamten erneut aufhielten, schlug der 25-Jährige mit den Fäusten in das Gesicht sowie den Oberkörper eines Beamten. Der Polizist wurde dabei verletzt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.