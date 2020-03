Fahrzeugdiebe trieben in Ostösterreich ihr Unwesen

Einen Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich dürften zwei Männer bei mehreren Diebstählen im Südburgenland, der Südoststeiermark und in Niederösterreich verursacht haben.

Die beiden 30-Jährigen sollen von April bis November 2019 zwei Fahrzeuge, Anhänger, Werkzeuge, Treibstoff und Computerteile gestohlen haben. Geschädigte waren Unternehmen und Vereine, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Duo verursachte fünfstelligen Schaden

Die Beute sollen die Männer im Ausland verkauft und so ihren Lebensunterhalt bestritten haben. Im November des Vorjahres wurden die beiden nach dem versuchten Diebstahl eines Anhängers im niederösterreichischen Münchendorf bei einer Alarmfahndung auf einem Baum sitzend entdeckt und festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen konnten ihnen nun auch zahlreiche andere Diebstähle zugeordnet werden, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit.

Ein Teil der Beute wurde in Niederösterreich und in Bosnien sichergestellt. Die beiden Männer befinden sich laut Polizei derzeit in der Justizanstalt Eisenstadt.