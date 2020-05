Fahrschulen seit 1. Mai wieder geöffnet

Seit 1. Mai dürfen auch Fahrschulen wieder geöffnet haben. Osterkurse für Pkw und Motorräder können nun nachgeholt werden.

Nach dem Corona-Shutdown dürfen neben Einkaufszentren und Friseuren seit 1. Mai auch die Fahrschulen wieder ihre Pforten öffnen. Diese waren österreichweit zu 100 Prozent über sechseinhalb Wochen lang geschlossen, wie der Fachverband Fahrschulen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Montag per Aussendung mitteilte. Nun können Osterkurse für Pkw und Motorräder nachgeholt werden.