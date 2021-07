Fahrraddiebe in Wien-Simmering festgenommen

Am 15. Juli sollen zwei Burschen mehrere Räder aus einem Abstellraum in Wien-Favoriten gestohlen haben. Die Polizei konnte das Duo nun ausforschen und festnehmen.

Polizisten der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof ist gelungen, einen 16- (Stbg.: Österreich) und einen 18-Jährigen (Stbg.: Bulgarien) festzunehmen. Sie stehen im Verdacht, am 15. Juli einen Fahrradabstellraum in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Favoriten aufgebrochen und daraus vier Fahrräder gestohlen zu haben.