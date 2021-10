Fahrraddiebe in Wien auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Sonntag wurden drei mutmaßliche Fahrraddiebe in Wien-Leopoldstadt auf frischer Tat ertappt. Die Männer wurden festgenommen.

Die Wiener Polizei wurde in der Nacht auf Sonntag alarmiert, da ein Zeuge beobachtet hatte, wie drei Männer versucht hätten ein Fahrrad zu stehlen. Die drei Tatverdächtigen (36, 37, 62) konnten am Tatort in der Wiener Praterstraße von den Polizisten vorläufig festgenommen werden. Das Schloss des betroffenen Fahrrads war fast zur Gänze aufgezwickt.