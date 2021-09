Als die Polizei Montagabend in Wien-Ottakring zwei mutmaßliche Fahrraddiebe antraf, trat der jüngere der beiden die Flucht an. Bei der Festnahme wehrte sich der 22-Jährige und verletze zwei Polizisten.

Eine 40-jährige Frau erstattete in einer Polizeiinspektion Anzeige, da ihr Fahrrad gestohlen worden sein soll. Auf Grund einer Handy-App konnte sie, das gestohlene Fahrrad orten. Die Polizisten traf am angepeilten Ort in Wien-Ottakring auf einen 38-jährigen Türken sowie einen 22-jährigen Österreicher. Der 38-Jährige schob gerade das gesuchte Fahrrad, als die Beamten die beiden Männer ansprachen. Der Mann blieb stehen und verhielt sich kooperativ.