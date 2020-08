Fahrraddieb in Wien-Penzing geschnappt

Die Wiener Polizei konnte am Sonntag einen Fahrraddieb in Wien-Penzing festnehmen, der von Zeugen bei einem Diebstahl beobachtet wurde.

Ein 51-jähriger Serbe wurde am Sonntagabend von Zeugen in der Spallartgasse in Wien-Penzing dabei beobachtet, wie er mit einem Winkelschneider das Schloss bei einem versperrten Fahrrad entfernte. Im Anschluss verlud der Mann das Fahrrad in einen Kastenwagen und flüchtete.