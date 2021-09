Fahrraddieb in Wien-Favoriten in flagranti erwischt

Am Dienstagvormittag beobachtete eine aufmerksame Passantin im Bereich des Belvedere in Wien-Favoriten einen Mann beim Versuch, ein Fahrrad zu stehlen.

Die aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 10:45 Uhr den versuchten Fahrraddiebstahl und verständigte zwei Sicherheitsmitarbeiter. Diese konnten in weiterer Folge den 37-jährigen Österreicher anhalten und die Polizei alarmieren.

Verhinderter Fahrraddieb hatte auch Ladendiebstahl begangen: Festnahme

Laut Zeugenaussagen soll der 37-Jährige zuvor das Fahrradschloss mit einem Bolzenschneider aufgebrochen und anschließend versucht haben, das Fahrrad zu stehlen. Polizisten konnten den Mann im Zuge der weiteren Ermittlungen mit einem Ladendiebstahl in Wien-Margareten vom 20. September 2021 in Verbindung bringen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.