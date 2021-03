Fahrraddieb in Wien 15 auf frischer Tat ertappt

Die Wiener Polizei konnte am Samstag in Rudolfsheim-Fünfhaus einen Fahrraddieb anhalten. Der 24-Jährige versuchte zuvor mit seiner Diebesbeute zu flüchten.

Zeugen beobachteten am Samstagvormittag einen Mann, der in der Felberstraße in Wien-Fünfhaus mit einer Zange ein Fahrradschloss aufbrach und mit dem gestohlenen Fahrrad daraufhin flüchtete. Die alarmierten Beamten konnten den 24-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes ausmachen, jedoch setzte der Mann seine Flucht fort. Er fuhr mit dem gestohlenen Fahrrad teilweise am Gehsteig und gegen die Fahrtrichtung, um sich der Anhaltung zu entziehen.