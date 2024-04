Fahrraddieb am Wiener Hauptbahnhof auf frischer Tat geschnappt

Beamte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof wurden am Dienstag-Abend wegen eines vermuteten Fahrraddiebstahls nahe des Hauptbahnhofs alarmiert.

33-jähriger Fahrraddieb am Wiener Hauptbahnhof festgenommen

Während der Aufklärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass der 33-Jährige verdächtigt wird, zwei Fahrräder und einen E-Scooter, die sämtlich in der Umgebung des Hauptbahnhofs abgestellt waren, zuvor an anderen Orten entwendet zu haben. Zudem wurde festgestellt, dass gegen den Verdächtigen ein gültiger Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt vorlag. Er wurde verhaftet und soll anschließend in eine Justizanstalt überstellt werden. Die Ermittlungen dauern an.