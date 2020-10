Fahrraddieb (15) in Wien-Leopoldstadt geschnappt

In der Nacht auf Sonntag klickten für einen 15-jährigen Fahrraddieb in Wien-Leopoldstadt die Handschellen. Zwei Komplizen konnten flüchten.

Am 16. Oktober wurde die Polizei gegen 1.45 Uhr wegen drei mutmaßlich flüchtenden Fahrraddieben in die Taborstraße in Wien-Leopoldstadt gerufen.