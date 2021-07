Fahrrad-Diebe in Wien-Alsergrund ertappt

In der Nacht auf Freitag beobachtete ein Zeuge in Wien-Alsergrund zwei Männer bei einem versuchten Fahrraddiebstahl und alarmierte die Polizei.

Am 9. Juli alarmierte ein Zeuge gegen 0.30 Uhr die Polizei wegen zwei Männern, die in der Porzellangasse in Wien-Alsergrund offensichtlich versuchten, Schlösser von abgestellten Fahrrädern aufzubrechen. Sie sollen dabei einen Seitenschneider verwendet haben.