Fahrgast positiv: Westbahn-Fahrer sollen auf Symptome achten

Ein Fahrgast der Westbahn vom 23. August wurde positiv auf Covid-19 getestet. Mitreisende werden gebeten, ihren Gesundheitszustand zu überwachen und bei Symptomen 1450 anzurufen.

Die Gesundheitsbehörde der Stadt Salzburg hat am Dienstag einen Aufruf an Personen gestartet, die am 23. August mit der Westbahn von Wien, Abfahrt 13.10 Uhr, nach Salzburg, Ankunft 16.30 Uhr, unterwegs waren. Sie sollen ihren Gesundheitszustand beobachten und bei Coronavirus-Symptomen die Gesundheitshotline 1450 anrufen. In diesem Zug saß ein Fahrgast, der positiv auf Covid-19 getestet wurde.