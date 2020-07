Fahrerflucht nach Unfall in Wien: Pkw-Lenker stieß 71-Jährige nieder

Freitagmittag kam es in Wien-Hernals zu einem Unfall, bei dem eine 71-jährige Frau angefahren und verletzt wurde. Der unbekannte Unfalllenker ergriff umgehend die Flucht.

Eine 71-jährige Frau war am Freitag gegen 12:30 Uhr mit einem Pkw auf der Czartoryskigasse in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs und hielt ihr Fahrzeug in zweiter Spur an. Sie stieg aus dem Pkw, um ihrer betagten Beifahrerin aus dem Fahrzeug zu helfen.