Fahrbahnsanierung auf der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf

Am Dienstag, dem 17. November 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Brünner Straße zwischen Hanreitergasse und Gerasdorfer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts im 21. Bezirk. Auf Baudauer wird ein Fahrstreifen für den Verkehr freigehalten.